Бинали Йылдырым: «Насколько безопасен Баку, настолько безопасен и Измир»

Безопасность в Турции находится на том же уровне, что и в США и других странах, заявил сегодня на глобальном саммите World Tourism Forum в Стамбуле премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает РИА Новости.

«Сегодня в секторе туризма нигде в мире нет безопасной страны, так как терроризм не знает конкретного адреса. Даже в самом центре Европы совершают террористические атаки. Я говорю об этом с сожалением. Но бояться терроризма и запугивать им людей — значит играть на руку самим террористам», — сказал премьер Турции.

«С уверенностью могу сказать, насколько безопасна Америка, настолько безопасна и Турция. Насколько безопасен Париж, настолько и Стамбул безопасен. Насколько безопасна Босния и Герцеговина, настолько безопасна и Анкара. Насколько безопасен Баку, настолько безопасен и город Измир», — пояснил Йылдырым, добавив, что власти страны делают все возможное, чтобы туристы могли приехать в Турцию и безопасно насладиться всеми ее богатствами.