Зию Мамедова проводили аплодисментами и цветами

Министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде посетил упраздненное министерство транспорта и встретился с его сотрудниками. Как сообщает издание unikal.org, на встрече присутствовал и бывший министр транспорта Зия Мамедов.

Рамин Гулузаде в качестве нового министра выступил перед транспортниками и проинформировал их о предстоящих целях и задачах.

Вслед за этим сотрудники министерства попрощались с Зией Мамедовым и проводили его аплодисментами и цветами.

Издание отмечает, что новый министр Рамин Гулузаде дал поручения в связи с деятельностью Государственной службы автомобильного транспорта.

При этом начальник Госслужбы Эльнур Абдуллаев сохранил свою должность, и о серьезных кадровых изменениях пока не сообщается.