В Тбилиси обстреляли машину Интерпола

Машина сотрудника грузинского бюро Интерпола была обстреляна ночью в столице республики. Об этом сообщила Главная прокуратура страны, передает ТАСС.

"Минувшей ночью на одной из улиц Тбилиси неизвестные лица открыли стрельбу в направлении легковой автомашины, в которой передвигались старший инспектор грузинского бюро Интерпола Ростом Лордкипанидзе и его друг", - говорится в сообщении.

"С целью обороны Ростом Лордкипанидзе из штатного служебного огнестрельного оружия открыл ответную стрельбу в направлении нападавших, в результате происшествия ранен один человек, который доставлен в клинику, ему оказана неотложная медицинская помощь", - уточнила прокуратура.

Сам Лордкипанидзе не пострадал, а неустановленные лица, стрелявшие в направлении его автомашины, скрылись.

По данным СМИ, в результате стрельбы был ранен прохожий, ему сделана операция. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации.

По данному факту прокуратура Тбилиси начала расследование по статьям "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" и "Попытка умышленного убийства". Никто из участников нападения на сотрудника грузинского бюро Интерпола пока не задержан.