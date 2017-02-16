«Роснефть» и SOCAR заморозили переговоры по «Абшерону»

«По проекту «Абшерон» активных переговоров не ведется». Об этом в интервью Интерфакс рассказал директор департамента сопровождения зарубежных проектов разведки и добычи «Роснефти» Крис Инчкомб.

«По проекту «Абшерон» активных переговоров не ведется. Но мы продолжаем вести оценку возможных проектов в Каспийском регионе», — добавил он.

Ранее президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на Всемирном энергетическом форуме отметил, что «Роснефть» проявляет интерес к месторождению «Абшерон». Он добавил, что «Роснефть» является партнером SOCAR не только по «Абшерону».