НАТО усилит присутствие в Черном море

Министры обороны стран-членов НАТО на заседании в четверг приняли решение об усилении военно-морского присутствия в Черном море, что предполагает активизацию усилий и сбор сведений о ситуации в регионе, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы приняли решение о двух дополнительных мерах морского присутствия: усиление военно-морского присутствия НАТО в Черном море для интенсификации учений и лучшей осведомленности о ситуации и наделение наших постоянных военно-морских групп функцией координирования на море при взаимодействии с другими союзническими военно-морскими силами в Черноморском регионе", — сказал Столтенберг журналистам.