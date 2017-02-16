Путин объяснил расширение НАТО страхом

Расширение НАТО проводится с целью сдерживания России как основной угрозы для альянса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на коллегии ФСБ, передает РИА Новости.

"На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, более, как им кажется, серьезное обоснование", — сказал Путин.