 

Аваков предрек Украине потерю государственности

 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что конфликт в Донбассе будет иметь катастрофические последствия для страны, а количество украинских беженцев в Европу может превысить число сирийских. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

По словам Авакова, кризис из-за нашествия беженцев может быть больше, «чем в случае с Сирией». «Украина потеряет, может быть, свои государственность и независимость», — выразил мнение глава МВД.

В январе депутат Верховной Рады Сергей Каплин рассказал, что руководство страны намерено уволить Авакова.

«Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в том же месяце глава украинского МВД поставил перед подчиненными задачу — взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса.

В декабре 2016-го Аваков заявил, что Россия может «оккупировать» любое государство на планете, если не будет встречать консолидированного сопротивления международного сообщества.

«И в Канаду придут: через Арктику, через лед, из-за конфликта на шельфе. И в Японию придут из-за конфликта за Курильские острова», — сказал тогда глава украинского МВД.

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