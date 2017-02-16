Бульдозер с армянскими солдатами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые

В ходе очистки дороги, ведущей на боевую позицию N-ской воинской части Минобороны Армении, 15 февраля в 15:00 бульдозер T-170 свалился в ущелье, в результате чего находящиеся в бульдозере военнослужащие срочной службы Гарегин Акопович Минасян, Армен Михайлович Пухан и Вруйр Фирдусович Нерсисян получили телесные повреждения. Об этом Новости-Армения сообщили в Следственном комитете Армении.

По пути в Гегаркуникский гарнизонный госпиталь Минобороны Армении Гарегин Акопович Минасян скончался.

В тот же день Армен Пухан и Вруйр Нерсисян были перевезены в Центральный клинический госпиталь Минобороны в Ереване.

В Следственном комитете Армении заведено уголовное дело по факту ДТП, приведшего к гибели военнослужащего, ведется расследование.