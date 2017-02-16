Американский генерал из Баку вылетит в Турцию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд после встречи с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым в Баку отправится в Турцию. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, заявил министр обороны Турции Фикри Ишык.

«Завтра председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд будет в Турции. Мы заявим США свой протест по поводу YPG (курдская группировка – ред.). США окажут нам большую поддержку в борьбе с ПКК», - сказал министр обороны.