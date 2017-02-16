«Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд выразил глубокую благодарность руководству Азербайджана за проявленные усилия для проведения двусторонней встречи с начальником Генштаба ВС РФ». Об этом, как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана, генерал Джозеф Данфорд заявил на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

«На вызывающей обоюдный интерес встрече были обсуждены вопросы безопасности в Каспийском море, нераспространения оружия массового поражения, расширения двусторонних военных связей между нашими странами, проведения тренингов, а также вопросы военного образования», - говорится в сообщении Минобороны.