Экс-посол США в Азербайджане о встрече русских и американцев в Баку

Начальники генштабов ВС США и России, скорее всего, будут обсуждать взаимодействие в Сирии против ИГИЛ, стороны обсудят все детали сотрудничества во избежание казусов в будущем, сказал Trend в четверг экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

По его словам, Баку является наиболее подходящим местом для проведения встречи официальных представителей Москвы и Вашингтона.

«Азербайджан не входит в евразийское пространство, а также не является членом НАТО, имеет хорошие отношения как с РФ, так и с США», - сказал Брайза.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проводят сегодня встречу в Баку.