 

Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев

 

Народная артистка Азербайджанской ССР и Армянской ССР Зейнаб Ханларова присоединилась к «Платформе для мира между Азербайджаном и Арменией», сообщает АПА.

«Понимая необходимость мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, выражаю уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана и Армении.

Считаю очень важным выполнение соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН, выражаю поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ по решению конфликта.

Глубоко сожалею, что в результате нерешенности конфликта представления подрастающего поколения в обеих странах друг о друге формируются только в контексте войны.

Исходя из вышесказанного, поддерживаю идею мирного сосуществования народов. По этой причине объявляю о присоединении к «Платформе для мира между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

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