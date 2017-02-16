О секретной переписке сотрудника посольства США в Киеве

Хакеры слили в сеть компрометирующую переписку сотрудника американского посольства в Киеве Сергея Решетова. Предположительно, взлом электронной почты сотрудника дипмиссии США совершил участник хакерской группы «Шалтай-болтай», известный как «Чеширский кот».

В переписке Решетов знакомится с гей-партнерами, публикует фотографии себя и сотрудников посольства, в том числе посла США в Украине.

Решетов знаком и оказывает услуги бизнесменам Алексею и Юрию Толчеевым (ООО «КРЕОМА-ФАРМ») ([email protected] ), связанным с организацией «Правый сектор».