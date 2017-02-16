Беларусь нашла замену азербайджанской нефти

Белорусская BelOil заключила контракт о закупке 80 тысяч тонн нефти у Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

Это первая сделка между Белоруссией и Ираном по поставкам нефти, отмечает агентство. Получить комментарии в BelOil и NIOC не удалось.

Согласно источникам в кругах нефтетрейдеров, загрузка танкеров может начаться в районе 20 февраля. Логистика поставок до конца не понятна, но, вероятно, иранская нефть будет сначала доставлена в порт Одесса в Черном море либо Вентспилс в Балтийском море, а затем по железной дороге транспортирована в Белоруссию.

Белоруссия активно ищет альтернативные источники нефти на фоне ограничения поставок из России. Соответствующее поручение правительству дал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В 2016 году частично заместить российскую нефть смогли поставки азербайджанской SOCAR, которая отгрузила Белоруссии 560 тысяч тонн нефти. В январе эти поставки прекратились, отмечает агентство со ссылкой на треккинговые данные.