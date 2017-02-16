Баку в качестве места встречи руководителей генштабов США и России Джозефа Данфорда и Валерия Герасимова был выбран не случайно. Это - нейтральная территория, близкая к горячим точкам на Ближнем Востоке и Афганистану. Об этом haqqin.az заявил известный военный аналитик Павел Фельгенгауэр, комментируя переговоры между высокопоставленными американскими и российскими военными в столице Азербайджана.

По его словам, основными темами бакинской встречи будут ситуация в Сирии и Ираке и возможности совместный действий в в этих странах. «Помимо этого есть необходимость обсудить «трения» между российскими и американскими военными в Черном море, Атлантике, тихоокеанском регионе. Не думаю, что вопрос Карабаха станет темой переговоров», - сказал он.

По словам Фельгенгауэра, для оборонного ведомства России в настоящий момент самым главным вопросом является подготовка к возможной глобальной войне с США.

«Недавно прошла внезапная проверка Западного округа Вооруженных сил России. Одновременно повышается боеготовность ВКС России. Прошли учения по отражению нападения западной авиации на Москву и Московскую область. Проработана возможность нанесения Россией ответного удара по Западной Европе. Россия официально находится в предвоенной ситуации. Это, конечно же, не значит, что уже завтра начнется глобальный конфликт. Но США и в еще большей степени Россия усиленно готовятся к ядерной войне.

Подготовка коснулась и стратегических подводных лодок. Пентагон проводит свои учения, Россия в ответ полностью мобилизовала Западный военный округ. Приход к власти Трампа не изменил ситуацию. В России поговаривали о том, что США будет дружить с Москвой, но я в это не верю», сказал эксперт.

Аналитик отметил, что встреча в Баку, где обсуждаются точки соприкосновения и пересечения интересов, предусматривает обсуждение снижения рисков начала глобальной войны.

«Очень важный момент касается Афганистана. Запад обвиняет Россию в том, что Москва налаживает контакты с Талибаном, что РФ отрицает», - продолжил он.

При этом Фельгенгауэр считает, что каких-то кардинальных решений принято не будет. Но возможна договоренность относительно конкретных совместных действий по Сирии.