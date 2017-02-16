 

Генерал-полковник Л.Ивашов: «В Баку поднимут и вопрос Ирана» эксклюзив

Автор: Записал: Алхас Исмайлов 

«В центре обсуждения начальников генштабов России и США значится проблема Ближнего Востока, потому что Трамп поставил задачу бороться с ИГ совместно с Россией. Возможно, генеральные штабы приступят к какому-то взаимодействию. Но российскому Генштабу надо быть внимательным — мы сыграли решающую роль в переломе ситуации в Сирии, и надо следить за тем, чтобы не стать там на побегушках, не помогать американцам установить полный контроль на Ближнем Востоке»,  сказал в беседе с haqqin.az президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его словам, в этом плане встает вопрос Ирана. Россия и Иран хорошо взаимодействовали в борьбе против терроризма и продолжают это делать сейчас в процессе политического урегулирования. Американцы же объявили Иран своим главным врагом.

«Возможно, коснутся и вопроса о возвращении к сотрудничеству с НАТО, министр обороны Сергей Шойгу на это намекал. Но нам будут предлагать сотрудничество на натовских условиях. Возможно, даже поставят вопрос о возвращении Крыма Украине.

В целом отношения между Россией и США могут улучшиться только по вопросам, где есть взаимный интерес. А так противостояние продолжится и, я полагаю, даже будет усиливаться по некоторым направлениям».

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