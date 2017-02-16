Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств», — сказал российский министр, отвечая на вопрос журналиста, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения.

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Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в Бонне на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки», передает ТАСС.

«У нас есть немало вопросов для обсуждения. В основном это темы, которые затрагивались нашими президентами во время телефонного разговора. Я рассчитываю, что по каждой из этих тем мы сможем определить параметры нашей дальнейшей работы», — сказал Лавров.

Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это первая встреча Лаврова и Тиллерсона, в ходе нее состоится знакомство министров. В повестку переговоров входят двусторонние отношения, а также обсуждение основных международных вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут взаимодействовать.

Переговоры глав дипломатических ведомств проходят в российской комнате двусторонних встреч.