 

Русские и американцы параллельно ведут переговоры в Баку и в Бонне обновлено

 

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в частности США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

«Вы должны понимать, что мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств», — сказал российский министр, отвечая на вопрос журналиста, обеспокоены ли в России «турбулентностью» в Вашингтоне и влияет ли она на российско-американские отношения.

*  *  *

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона началась в Бонне на полях министерского раунда консультаций «Большой двадцатки», передает ТАСС.

«У нас есть немало вопросов для обсуждения. В основном это темы, которые затрагивались нашими президентами во время телефонного разговора. Я рассчитываю, что по каждой из этих тем мы сможем определить параметры нашей дальнейшей работы»,  сказал Лавров.

Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это первая встреча Лаврова и Тиллерсона, в ходе нее состоится знакомство министров. В повестку переговоров входят двусторонние отношения, а также обсуждение основных международных вопросов, по которым Москва и Вашингтон могут взаимодействовать.

Переговоры глав дипломатических ведомств проходят в российской комнате двусторонних встреч.

1753 просмотров


Старости
Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев
Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 4° / 0°
17 Фев 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 8° / 0°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8359 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Хаменеи поехал в Азербайджан... и выступил с громкими заявлениями
Самый влиятельный еврейский политик едет в Баку
Михаил Нейжмаков: «Тегеран следит за Баку и нервничает» эксклюзив
Майкл Бом: «В Баку ни о чем не договорятся» эксклюзив
Переговоры по Кипру провалились: турки покинули зал заседания
В Администрации президента готовят помилование
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за похищения азербайджанцев
Мощный взрыв в Багдаде Есть жертвы
Ильхам Алиев летит в Германию
Айдын Мехтиев: «Военное сотрудничество Азербайджана с Израилем вызвало недовольство Ирана»
Русские и американцы параллельно ведут переговоры в Баку и в Бонне обновлено
Генерал-полковник Л.Ивашов: «В Баку поднимут и вопрос Ирана» эксклюзив
Павел Фельгенгауэр: «США и Россия обсуждают в Баку ядерную войну» эксклюзив
Беларусь нашла замену азербайджанской нефти
О секретной переписке сотрудника посольства США в Киеве
Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев
Экс-посол США в Азербайджане о встрече русских и американцев в Баку
Встречу русских и американцев в Баку организовал Азербайджан Сообщение Минобороны Азербайджана
Начальник российского Генштаба на переговорах с Закиром Гасановым
Американский генерал из Баку вылетит в Турцию
Бульдозер с армянскими солдатами сорвался в пропасть: есть погибшие и раненые
Аваков предрек Украине потерю государственности
Путин объяснил расширение НАТО страхом
Путин обеспокоен соперничеством региональных держав
НАТО усилит присутствие в Черном море