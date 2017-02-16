 

Айдын Мехтиев: «Военное сотрудничество Азербайджана с Израилем вызвало недовольство Ирана»

Автор: Отдел информации 

«Давайте три главных вопроса повестки дня обозначим. Первый — Сирия. Глава Пентагона вчера заявлял, что с Россией надо говорить с позиции силы. Все эти разговоры о том, что Трамп упразднит НАТО, весь его антиглобализм и изоляционизм — это ложные представления. Трамп, может, и дилетант в военных вопросах, были в его кампании эпатаж и популизм. Но в его команде собрались профессионалы, которые его сориентировали. Американцы готовы к тому, чтобы обострить ситуацию. И Трамп не будет спрашивать разрешения у сената.

Второй вопрос — Карабах, потому что в Баку проходит встреча.

И третий — Иран, который граничит с Азербайджаном. В последнее время Азербайджан пошел на военное сотрудничество с Израилем, что вызвало недовольство Ирана»,  сказал в интервью «Правде» член-корреспондент Парижского центра дипломатических и стратегических исследований Айдын Мехтиев, комментируя сегодняшнюю встречу начальников генштабов США и России в Баку.

«Позиция Трампа по Ирану намного жестче, чем у Обамы. Во-первых, он подверг критике ядерное соглашение с Ираном, вплоть до его дезавуирования. Но пока это дальше слов не пошло. Но впервые он как глава Белого дома назвал Иран террористическим государством. Такого не было. Раньше были обтекаемые формулировки, что Иран поддерживает терроризм. Но поддерживать терроризм и быть террористическим государством — это разные вещи.

Можно сказать, что это враждебное, резкое заявление, а можно сказать мягче — недружественное. Это совершенно разные формулировки. И то, что он назвал Иран террористическим государством, — это пощечина Тегерану, говорящая о том, что не будет никаких смягчений, никакой дружбы»,  утверждает политолог.

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