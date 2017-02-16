Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за похищения азербайджанцев

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по нескольким статьям УК в связи с фактами похищения и взятия в заложники азербайджанцев.

Председатель Верховного совета Конгресса азербайджанцев Украины Акиф Гюльмамедов сообщил АПА, что следствие уже вышло на след преступников, однако информация не разглашается в интересах следствия.

Отметим, что за последние два года участились случаи похищения азербайджанских бизнесменов и их детей с целью получения выкупа. После обращения генерального прокурора Азербайджана Закира Гаралова к его украинскому коллеге Юрию Луценко, прокурор встретился с проживающими в стране азербайджанцами.