Переговоры по Кипру провалились: турки покинули зал заседания

Переговоры по кипрскому урегулированию прерваны: лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи покинул зал заседаний в знак протеста против решения кипрского парламента отмечать в школах годовщину референдума 1950 года. Президент Кипра Никос Анастасиадис возложил на Турцию и турецкую общину ответственность за сложившуюся ситуацию, передает РИА Новости.

До этого, 14 февраля, по просьбе турок-киприотов было отменено заседание с переговорщиками обеих общин. Причиной отмены встречи стало решение кипрского парламента о ежегодном праздновании в школах годовщины референдума 1950 года об объединении Кипра и Греции.

В четверг проходила очередная встреча Анастасиадиса и Акынджи, в перерыве которой Акынджи ушел с переговоров.

Президент Анастасиадис выступил с заявлением в президентском дворце. Он сказал, что сожалеет о результатах сегодняшней встречи с Акынджи, и сообщил, что делегация турок-киприотов покинула переговоры без каких-либо причин.

"Дискуссия проходила в дружественной и конструктивной атмосфере, и в то время, когда был кратковременный перерыв в результате разногласий, возникших между Организацией Объединенных Наций и нашей стороной, турецкая делегация покинула заседание без причин и оснований. Несмотря на попытки специального советника генерального секретаря ООН Эспена Барта Эйде вернуть делегацию, ее лидер был непреклонен", — сказал Анастасиадис, заявление которого транслировалось в прямом эфире.

По его словам, Акынджи на встрече выражал обеспокоенность решением парламента по поводу празднования дня референдума 1950 года.

Пока не известно, намерен ли Акынджи продолжить диалог или переговоры провалились. Ожидается встреча Эйде и Акынджи.