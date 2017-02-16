Сама по себе бакинская встреча начальников генштабов США и РФ — позитивный факт. Однако единственное, о чем могли бы договориться Джозеф Данфорд и Валерий Герасимов, — это вопросы повышения безопасности, чтобы избежать столкновений военных России и США в Сирии. Об этом сказал haqqin.az известный американский политический обозреватель Майкл Бом.

Он считает маловероятным достижение каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Москвой о совместных действиях в регионе Ближнего Востока.

«Американцы не доверяют российским военным и не намерены делиться какими-то разведывательными данными с Москвой. Было много случаев, когда российская авиация бомбила союзников США. Существует очень глубокое недоверие между РФ и Америкой», — отметил Бом.

Эксперт также отметил, что с приходом Трампа в Белый дом ничего не изменилось.

«Вроде все ожидали, что новый президент начнет строить новые отношения с РФ. Но дефицита доверия у военных США и РФ стало еще больше. Особенно неоднозначное отношение американских военных к Герасимову как автору концепции гибридной войны», — сказал он.

«Повторю, совместные действия Москвы и Вашингтона на Ближнем Востоке против ИГ практически исключены. Сирия не такая большая страна, чтобы там можно было проводить совместные боевые действия. Кроме того, Россия не готова проводить сухопутную операцию».

Коснулся Бом и инцидентов с опасным сближением военных самолетов и кораблей России и США. По мнению эксперта, этот вопрос должен обсуждаться в обязательном порядке.

«Опасные сближения участились. В последний раз российский самолет совершил хулиганский поступок, пролетев над военным кораблем США в нейтральных водах. Россия постоянно заверяет, что стремится избежать таких инцидентов. Но на деле российские военные продолжают подобные действия. Это в целом негативно отражается на общей безопасности в различных частях мира», — сказал американский политобозреватель.