Встреча начальников генштабов США и России в Баку стала сегодня одной из самых горячих тем мировых средств массовой информации. И это неудивительно, ведь переговоров между американскими и российскими военными на таком уровне не было последние несколько лет. Многих экспертов удивил выбор города для встречи – Баку. Однако ведущий аналитик российского Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в беседе с haqqin.az заявил, что этот выбор был очевиден.

Одна из причин того, что стороны остановились на Баку для проведения встречи Джозефа Данфорда и Валерия Герасимова, лежит на поверхности: Азербайджан не входит в НАТО или ОДКБ, не вовлечен напрямую в сирийский кризис, но при этом находится не так уж далеко от Сирии. А ведь именно сирийский конфликт должен был стать одной из главных тем данных переговоров, говорит эксперт.

При этом, по словам Нейжмакова, есть и вероятный скрытый мотив, которым могли руководствоваться в Вашингтоне, соглашаясь именно на эту площадку для переговоров.

«Обратим внимание, что с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС США в Баку провел переговоры и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов. Эта встреча по своему внешнеполитическому эффекту отнюдь не является дежурной. Сейчас происходит охлаждение американо-иранских отношений. Любой визит высокопоставленных американских лиц в страны-соседи Ирана, особенно в Баку – повод заставить Тегеран понервничать. Как и обсуждение этими лицами ситуации вокруг Каспия.

При этом Азербайджан в данном случае особо не рискует – ведь главной целью приезда в страну Джозефа Данфорда названы переговоры именно с его российским коллегой. Вероятно, после данных переговоров ценность Баку в глазах не только США или России, но и Ирана дополнительно возрастет», — отмечает аналитик.

«Что касается собственно переговоров между военными России и США. Сейчас, когда всерьез обсуждается вопрос о взятии сирийской цитадели «Исламского государства», Ракки, подобные контакты необходимы хотя бы для предотвращения рискованных ситуаций в зоне конфликта, которые могли бы ударить по российско-американским отношениям», — говорит Нейжмаков.

8 февраля 2016 года проходила видеоконференция Рабочей группы высокого уровня России и США по вопросам выполнения меморандума о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии.

«Наконец, отмечу, что Москва и Вашингтон пытаются найти общий язык по поводу будущего Сирии. Тут снова проявляется фирменный стиль Дональда Трампа — играть на грани, заставляя партнеров понервничать.

Недаром накануне встречи Данфорда и Герасимова в Баку CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила о планах проведения наземной операции США в Сирии. В этих условиях переговоры между представителями Москвы и Вашингтона по сирийскому кризису будут проходить на разных уровнях и вестись только интенсивнее.

И недаром параллельно с переговорами российских и американских военных в Баку была анонсирована встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне», — подчеркнул собеседник.