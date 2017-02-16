Самый влиятельный еврейский политик едет в Баку

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак едет в Азербайджан для участия в V Глобальном форуме в Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

На форуме Эхуд Барак выступит на панели «Будущее трансатлантических связей». Вместе с ним в панельных обсуждениях примут участие экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрайберга и др.

Напомним, что V Глобальный форум в Баку, организованный Госкомитетом по работе с диаспорой, пройдет 16-17 марта.

Отметим, что Эхуд Барак по результатам опроса информагентства «Ynet» в 2005 году был назван одним из 200 самых влиятельных евреев всех времен. Кроме того, Эхуд Барак известен как единственный премьер-министр, который склонялся к признанию территориальной целостности Палестины во время мирных переговоров.