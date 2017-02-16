Хаменеи поехал в Азербайджан... и выступил с громкими заявлениями

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 16 февраля появился на публике, чтобы встретиться с людьми из Восточного Азербайджана, говорится в новостной ленте официального сайта Национального Совета Сопротивления Ирана, базирующегося во Франции. Его выступление было своего рода исповедью о международном давлении, а также страхе социального недовольства. Он попытался обвинить Рухани за нынешнее критическое экономическое состояние.

Хаменеи заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) устранил риск военного противостояния и тем попытался вывести значение ядерного соглашения, как способа скрыть «реальную войну». Он заявил: «Европейские власти говорили нашим чиновникам, что война была неизбежной в Иране, если бы не была подписана ядерная сделка. Это наглая ложь! Почему они говорят «война». Для того, чтобы отвлечь от настоящей войны! Настоящая война включает в себя экономические сражения, санкции и вывоз рабочей силы и технологий из страны. Настоящая война имеет культурный характер».

Али Хаменеи затем признался в наличии критической экономической ситуации, обвинив в этом Рухани. Он заявил: «Власти должны показать, что они сделали, вместо того, чтобы говорить - это случилось, это произошло. Высокая стоимость жизни, безработица и экономический спад являются важнейшими вопросами. Сегодня противник намерен оказывать давление на экономику страны, чтобы народ сталкивался с проблемами и разочаровывался в режиме. Люди жалуются на дискриминацию, спад деловой активности и на пренебрежительное отношение к проблемам».

Верховный лидер также поднял вопрос национального примирения и заявил: «Некоторые люди говорят о «национальном примирении». Это не имеет никакого смысла. Почему вы говорите «примирение»? Находятся ли люди в ссоре друг с другом? Да, они обижены на тех, кто вышел на улицы в день Ашура (восстание 2009 года), нападая на басиджей (полувоенная милиция из добровольцев). Народ никогда не простит их».

Стоит отметить, что бросив вызов Хаменеи, т.н. реформист Сейид Мостафа Таджзаде (бывший замминистра внутренних дел Ирана в правительстве Хатами) сказал: «Одной из причин важности национального примирения является текущая международная ситуация, особенно сейчас, когда Трамп находится в Белом доме, есть вещи, которые нам угрожают, и их устранение требует сотрудничества и координации всех сил, потому что Трамп лишь ищет предлог, чтобы рассчитаться с Ираном».

Он добавил: «Для того, чтобы предотвратить новые проблемы, нам нужны крупные капитальные реформы в различных областях, которые нуждаются в национальном единстве, и ни одна из фракций в одиночку не может нести эту большую нагрузку... Соответственно, «национальное единство» не имеет никакого смысла, если политические силы не признают друг друга».