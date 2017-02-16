Евросуд оштрафовал Азербайджан на 138 тысяч евро

Европейский суд по правам человека сегодня объявил решения по делам еще 11 заявителей из Азербайджана. При этом у пяти заявителей приняты решения по двум жалобам, сообщил Turan адвокат Асабали Мустафаев, представляющий интересы десяти заявителей.

В частности, в рамках одного общего дела ЕСПЧ удовлетворил жалобы оппозиционных активистов: Байрама Байрамова, Меджида Меджидли, Видади Искендерова, Икрама Исрафилова, Хикмета Агаева и Ровшана Гулиева, приговоренных к административным арестам до 15 суток за участие в акциях протеста в Баку 31 июля 2010 года, 2 и 17 апреля 2011 года.

В целом ЕСПЧ установил компенсации заявителям на 138 870 евро и еще 9 700 евро на возмещение судебных расходов.