 

Азербайджан и Палестина провели политические обсуждения

 

Между министерствами иностранных дел Азербайджана и Палестины состоялись политические обсуждения, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, на сегодняшних обсуждениях Азербайджан представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, Палестину - заместитель министра иностранных дел страны по вопросам Азии, Африки и Австралии Мазен Шамия.

Х.Халафов отметил, что опирающиеся на исторические корни отношения между Азербайджаном и Палестиной успешно развиваются. Он заявил, что Азербайджан всесторонне поддерживает Палестину на международном уровне.

Х.Халафов предоставил коллеге информацию об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

Мазен Шамия сказал, что Палестина заинтересована в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Он отметил, что его страна высоко ценит оказанную Азербайджаном Палестине поддержку на международном уровне и предоставленную гуманитарную помощь.   

Рассказывая о роли и значимости нашей страны в укреплении исламской солидарности среди мусульманских стран, Х.Халафов в частности отметил объявление 2017 года в соответствии с распоряжением главы государства «Годом исламской солидарности».

На встрече были обсуждены вопросы увеличения количества взаимных визитов на высшем уровне между Азербайджаном и Палестиной, усиления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, образования, гуманитарной и туристической областях, а также обоюдное проведение дней культуры. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в ряде других отраслей. 

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