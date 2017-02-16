Организаторы Кубка мира по вольной борьбе, который стартовал сегодня в иранском Керманшахе, проявили неуважение в отношении Азербайджана. При представлении нашей команды перед стартовым матчем с Россией организаторы вынесли на арену странное знамя, на котором восьмиконечная звезда и полумесяц были передвинуты с середины флага влево.

Помимо этого, на флаге были две белые полосы. Представители Федерации борьбы Азербайджана высказали организаторам свое недовольство. Главный тренер нашей команды Фирдовси Умудов даже принес из отеля настоящий флаг Азербайджана.