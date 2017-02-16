Лавров о встрече с Тиллерсоном: "Наша встреча была продуктивной"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Бонне подтвердил готовность президента США Дональда Трампа преодолевать сложности в отношениях между двумя странами, передает ТАСС.

"Затронули ситуацию в двусторонних отношениях, которые были существенно подорваны администрацией предыдущего президента США Барака Обамы, - сказал российский министр по итогам встречи. - Подтверждена готовность со стороны Тиллерсона, которую выразил президент Трамп в разговоре с президентом Владимиром Путиным, преодолевать этот период".

Встреча Путина и Трампа состоится, когда лидеры двух стран сочтут это возможным, заявил Лавров.

"Будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится встреча президента Путина и президента Трампа", - сказал министр.

Вопрос санкций на встрече не обсуждался, заявил Лавров.

"Нет, вопрос санкций не обсуждался. Мы санкции не обсуждаем", - подчеркнул министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров и Тиллерсон также подтвердили заинтересованность в борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии, заявил глава МИД РФ.

По его словам, встреча получилась продуктивной. "Мы подтвердили наличие общих, совпадающих интересов, прежде всего в том, что касается непримиримой борьбы с терроризмом, в этом контексте и в контексте политического урегулированию в том, что касается сотрудничества по сирийскому кризису, по другим странам региона, где терроризм также пустил свои корни", - сказал министр.