Россия пока не определилась с кандидатурой посла в Турции

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что кандидатура российского посла в Турции пока не определена, передает РИА Новости.

"Вообще вопрос внесения кандидатур — это вопрос, который будет объявлен ближе к самому действию. Никаких решений, которые бы можно было сейчас анонсировать, пока не имеется", — сказал Рябков в четверг.

Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".