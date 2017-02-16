 

Россия пока не определилась с кандидатурой посла в Турции

 

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что кандидатура российского посла в Турции пока не определена, передает РИА Новости.

"Вообще вопрос внесения кандидатур — это вопрос, который будет объявлен ближе к самому действию. Никаких решений, которые бы можно было сейчас анонсировать, пока не имеется", — сказал Рябков в четверг.

Российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил молодой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, преступника сразу же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

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