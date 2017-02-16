Bloomberg: Российским СМИ запретили хвалить Трампа

Российские государственные СМИ получили распоряжение из Кремля перестать освещать фигуру президента США Дональда Трампа в «подобострастном» ключе, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с делом.

По словам одного источника, в администрации президента объяснили такое решение утратой интереса к персоне Трампа у российских телезрителей.

Данное решение, как отмечает Bloomberg, отражает растущее беспокойство высокопоставленных российских чиновников относительно того, что новая администрация США будет менее дружественной, чем казалось ранее.