 

Минобороны Израиля о переговорах Ильхама Алиева и Либермана о военном сотрудничестве

Автор: Отдел информации 

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман примет участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе поездки Авигдор Либерман встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которой обсудит укрепление военного сотрудничества Израиля с Азербайджаном, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

В воскресенье глава израильского оборонного ведомства выступит на этом международном форуме с речью.

Во время встреч министр Либерман обсудит вопрос укрепления военного сотрудничества между Израилем и зарубежными странами, а также направления совместного противостояния мировому и региональному терроризму.

Накануне поездки глава министр обороны Израиля А.Либерман выступил с программной речью, в которой подчеркнул, что радикальный терроризм уже давно перестал быть исключительно региональной проблемой стран Ближнего Востока и превратился в проблему мирового масштаба, затрагивающую практически все государства, в своем безумном и фанатичном стремлении разрушить свободный мир.

«Одним из наиболее важных факторов в борьбе с этой угрозой является международное и межконтинентальное сотрудничество, как со всеми правительствами, так и с релевантными силами безопасности»", - заявил Авигдор Либерман.

«Сила и безопасность свободного мира в нашем единстве», - добавил министр обороны Израиля и отметил, что сохранение мира возможно исключительно при всеобщем участии и вкладе в борьбу против радикального исламского терроризма.

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Минобороны Израиля о переговорах Ильхама Алиева и Либермана о военном сотрудничестве
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