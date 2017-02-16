 

В Украине арестован криминальный авторитет – гражданин Азербайджана фото; видео

Автор: Отдел информации 

В четверг, 16 февраля, в Одессе задержали 26-летнего гражданина Азербайджана, лидера этнической преступной группировки, действовавшей на территории Одесской области. Об этом сообщила сотрудник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины Олеся Орлова, передает haqqin.az.

Отмечается, что этот человек с уголовной репутацией находился в розыске за совершение преступлений, связанных с оружием и наркотическими веществами. В результате совместной операции регионального Управления внутренней безопасности Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины беглеца выследили и поймали.

"В ноябре 2016 года лидера ЭПГ задержали представители уголовного розыска и спецподразделения КОРД. Во время обыска были обнаружены оружие и наркотики. Соответственно было начато криминальное производство. Однако суд выбрал задержанному меру пресечения, не предусматривающую содержание под стражей", - пояснили в полиции.

Также говорится, что в связи с этим преступник начал скрываться от следствия и даже пытался податься в бега, чтобы избежать ответственности. Но правоохранителям удалось определить его место нахождения и удачно провести спецоперацию по задержанию.

Сообщается, что задержанному грозит 5 лет заключения.

 

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