 

"Хезболлах" угрожает нанести ракетный удар по ядерному реактору в Израиле

 

Вооруженная милиция проиранской партии "Хезболлах" готова к новой войне с Израилем и может нанести ракетный удар по ядерному реактору в Димоне. Об этом заявил ее лидер шейх Хасан Насрулла, передает ТАСС.

В речи, которая транслировалась по телеканалу Al-Manar, он посоветовал Израилю "не только разгрузить резервуар аммиака в порту Хайфа, но и демонтировать реактор в Димоне".

"В Израиле идут разговоры о третьей ливанской войне, которая якобы может начаться при новой американской администрации. Поэтому мы предупреждаем, что Димона может превратиться в источник угрозы для существования еврейского государства в случае поражения реактора ракетами", - отметил Насрулла. Он посоветовал израильским политикам "не торопиться с выводами о потенциале сил ливанского сопротивления". "У нас для них всегда готовы сюрпризы, такова наша обычная тактика", - подчеркнул лидер "Хезболлах".

Насрулла обратил внимание, что при президенте США Дональде Трампе со стороны Израиля вновь звучит знакомая по прошлым годам воинственная риторика. "Нас это не пугает, как и то, что обещание Трампа дать "зеленый свет" израильскому нападению на Ливан может оказаться реальностью", - сказал он.

Однако, по словам Насруллы, "одни удары с воздуха израильских ВВС не решат исхода войны, и добиться поставленных целей без сухопутной операции будет трудно". "Но что ждет израильские войска на ливанской земле - вот главный вопрос?" - отметил он. В этой связи Насрулла приветствовал позицию президента Мишеля Ауна, который заявил на днях, что Ливан "нуждается в оружии "Хезболлах", поскольку его армия неспособна в одиночку противостоять израильской угрозе". Он допустил, что эти слова Ауна заставят Израиль отказаться от планов развязывания войны.

Последний конфликт в Южном Ливане между Израилем и "Хезболлах" произошел летом 2006 года. С тех пор на ливано-израильской границе действует режим прекращения огня, за которым следят Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ).

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