На Кубке мира по борьбе

Сборная Азербайджана по вольной борьбе успешно выступает на Кубке мира в иранском Керманшахе.

Сегодня в первый день соревнований подопечные Фирдовси Умудова победили Россию и Грузию.

В матче с россиянами азербайджанские борцы победили в четырех поединках из восьми. Итоговый счет – 4:4, но по дополнительным показателям Азербайджан оказался сильнее – 29:22.

Грузию Азербайджан победил более уверенно – 5:3. Также в нашей группе выступает сборная США, которая сначала одолела Грузию (7:1), а затем Россию (6:2).

В пятницу Азербайджан и США разыграют между собой 1-е место в группе, дающее право выступить в финале Кубка мира.

В параллельной группе безоговорочным лидером является сборная Ирана, которая, скорее всего, и займет 1-е место в этой четверке.