 

США будут защищать Японию и Южную Корею ядерным оружием

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил, что США по-прежнему привержены своему обязательству защищать Южную Корею и Японию при помощи средств сдерживания, в том числе ядерного оружия, передает ТАСС.

Об этом он заявил после встречи с министрами иностранных дел Кореи Юн Бён Се и Японии Фумио Кисидой, состоявшейся на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Бонне.

В ходе трехсторонних консультаций обсуждалось недавно проведенное КНДР испытание баллистической ракеты.

Главы дипломатических ведомств США, Южной Кореи и Японии по итогам встречи выступили с совместным заявлением, в котором резко осудили действия Пхеньяна.

"Министры самым резким образом осудили проведенное 12 февраля КНДР испытание баллистической ракеты, отметив вопиющее неуважение со стороны КНДР в отношении многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, ясно запрещающих ей проводить испытания баллистических ракет и ее ядерные программы", - цитирует Reuters заявление глав МИД трех стран.

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США будут защищать Японию и Южную Корею ядерным оружием
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