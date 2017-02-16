 

США продолжат оказывать давление на Иран заявление Трампа

 

США продолжат оказывать давление на Иран до тех пор, пока "эта проблема не будет решена правильным образом". Об этом на пресс-конференции заявил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Мы ввели новые санкции против государства Иран. Он извлекает полную выгоду благодаря нашей предыдущей администрации президента Барака Обамы. Они - главный в мире спонсор терроризма", - утверждал Трамп.

"Мы не остановимся, пока эта проблема не будет решена правильным образом", - заверил глава государства. По его словам, сейчас вопрос Ирана решается "не так, как надо". Трамп вновь подверг критике ядерное соглашение с Ираном, назвав его "самым плохим из тех", что он видел раньше.

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