 

Глава Пентагона исключил возможность военного сотрудничества с Россией

 

Министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая в четверг, исключил возможность военного сотрудничества между США и Россией, отметив, что существующие «в настоящий момент» условия для этого не подходят, сообщает «Голос Америки».

«В настоящий момент мы не в том положении, чтобы сотрудничать на военном уровне. Но наши политические лидеры будут взаимодействовать и попытаются найти точки соприкосновения», – сказал Мэттис, выступая на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, прежде чем можно будет говорить о военном сотрудничестве, Россия должна «доказать», что способна соблюдать нормы международного права.

Комментарии Мэттиса прозвучали после того, как российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к «к восстановлению сотрудничества с Пентагоном».

Президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно выступал с похвалами в адрес российского президента Владимира Путина, а после вступления в должность выражал интерес к возобновлению сотрудничества между двумя странами. США приостановили военное сотрудничество с Москвой в 2014 году, после аннексии Крыма.

Трамп в прошлом заявлял, что хотел бы сотрудничать с Россией в борьбе с «Исламским государством».

Мэттис, выступая на заседании коалиции НАТО по борьбе с ИГИЛ, сказал, что не рассчитывает на скорое завершение борьбы с группировкой, хотя выразил намерение «ускорить» ее ход.

Отвечая на вопрос о возможности отправки сухопутных войск США в Сирию, Мэттис заявил, что за время своего пребывания на посту еще не успел составить план и хочет посоветоваться с союзниками, прежде чем двигаться дальше.

«Как только я полностью войду в курс дела, мы определимся, в каком направлении хотим двигаться, и тогда я смогу дать вам гораздо более определенный ответ. Пока же мне бы не хотелось давать вам сырую версию», – сказал он.

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