Хакеры взломали смартфоны военнослужащих Израиля

Хакеры получили доступ к секретной информации на смартфонах более 100 военнослужащих израильской армии. Об сообщила "Лаборатория Касперского", которая привлечена к расследованию кибератаки, передает ТАСС.

"Кампания кибершпионажа началась в июле 2016 года, и она до сих пор активна. Шпионское ПО распространяется через коммуникационные приложения, например, Facebook Messenger. Большинство жертв кликнули на вредоносные ссылки и загрузили вредоносную программу, "соблазнившись" сообщениями сексуального характера, которые они получили из Канады, Германии и Швейцарии", - сообщила компания.

Отмечается, что атаке подверглись военные части Армии обороны Израиля, расположенные в "горячих" пограничных зонах, в частности в секторе Газа.

Шпионская программа поражает устройства с ОС Android, получая контроль над видео- и аудиофункциями смартфонов, геолокацией и SMS. Таким образом, хакеры получили доступ к данным об оснащении военных частей израильской армии и их расположении. В "Лаборатории Касперского" считают, что кампания находится на начальной стадии, а сами атаки были целевыми.