 

В США закрылись все рестораны Протест против указа Трампа

 

В США в четверг проходит акция "День без иммигрантов" в знак протеста против политики президента страны Дональда Трампа, сообщает Русская служба ВВС.

Организаторы акции призывают иммигрантов остаться дома и не выходить на работу, избегать магазинов, кафе и даже не пускать детей в школы, чтобы показать, насколько они важны для страны.

По мнению активистов, к акции присоединятся тысячи человек в крупных городах страны, включая Бостон, Хьюстон и Нью-Йорк. В них в этот день будут закрыты сотни ресторанов, магазинов и других заведений.

В самом центре Филадельфии пустует итальянский рынок: местные магазинчики, которые владеют в основном мексиканцы, закрыты, передает Ассошиэйтед Пресс. Покупатели, пришедшие за продуктами, остались без свежего мяса, хлеба, фруктов и овощей.

В Филадельфии и Вашингтоне, по данным агентства, закрыты многие рестораны. Их владельцы решили также присоединиться к акции.

В здания Пентагона оказались закрыты некоторые кафе, так как сотрудники, работающие в них, отказались выйти на работу, сообщили в министерстве обороны. К акции присоединилась работники кафе Starbucks, Taco Bell и Burger King, находящихся в здании.

В Колледже Уэллсли в Массучусетсе обещали убрать из местного музея все работы, созданные иммигрантами, передает Ассошийэтед Пресс.

В Чикаго к акции присоединилась сеть продуктов магазинов Pete's Fresh Market, которым владеет Ванесса Дремонас, приехавшая в США из Греции. Она закрыла пять из 12 магазинов и разрешила сотрудникам не выходить на работу. В городе также закрыта часть ресторанов сети El Milagro.

В январе после своей инаугурации Трамп подписал указ, который вводит 90-дневный запрет на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Этот же указ приостановил прием США беженцев. Миграционный указ Трампа вызвал протесты, в том числе со стороны бизнеса.

Позже федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа Трампа. Минюст США пытается оспорить это решение.

После подписания указа были аннулированы более 100 тысяч виз. 

775 просмотров


Старости
Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев
Народная артистка Армянской ССР Зейнаб Ханларова приветствует примирение армян и азербайджанцев
Наша погода
Сегодня 2° / -3°
18 Фев 4° / 1°
19 Фев 7° / 0°
20 Фев 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7296 AZN
1 EUR   =   1.8359 AZN
1 RUB   =   0.0302 AZN


Новостная лента

Ученые рассказали о пагубном влиянии футбола на мозг
В США закрылись все рестораны Протест против указа Трампа
Хакеры взломали смартфоны военнослужащих Израиля
Глава Пентагона исключил возможность военного сотрудничества с Россией
США продолжат оказывать давление на Иран заявление Трампа
США будут защищать Японию и Южную Корею ядерным оружием
Азербайджан победил Россию и Грузию На Кубке мира по борьбе
"Хезболлах" угрожает нанести ракетный удар по ядерному реактору в Израиле
Ильхам Алиев прибыл в Германию фото
В Украине арестован криминальный авторитет – гражданин Азербайджана фото; видео
Пентагон о результатах встречи с русскими в Баку
Налбандян обсуждает с сопредседателями Карабах
Минобороны Израиля о переговорах Ильхама Алиева и Либермана о военном сотрудничестве
Сотрудники аппарата омбудсмена навестили Лапшина
Bloomberg: Российским СМИ запретили хвалить Трампа
В Пакистане взорвана мечеть: десятки убитых и раненых
Россия пока не определилась с кандидатурой посла в Турции
Лавров о встрече с Тиллерсоном: "Наша встреча была продуктивной"
В Иране поиздевались над флагом Азербайджана фото
Азербайджан и Палестина провели политические обсуждения
Евросуд оштрафовал Азербайджан на 138 тысяч евро
Рамиль Усубов: «Увольняем полицейских за нарушение прав человека»
Хаменеи поехал в Азербайджан... и выступил с громкими заявлениями
Самый влиятельный еврейский политик едет в Баку
Михаил Нейжмаков: «Тегеран следит за Баку и нервничает» эксклюзив