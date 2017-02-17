 

Мамедъяров и Налбандян начали переговоры в Мюнхене

 

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна проходит в Мюнхене. Как передает «Новости-Армения», об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Тигран Балаян.

«По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию в Мюнхене стартовала встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана», - отметил Балаян. Другие подробности не сообщаются.

Переговоры проходят на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в начале декабря 2016 года в Гамбурге в рамках заседания Совета министров иностранных дел.

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