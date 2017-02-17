В четверг в столице Азербайджана с глазу на глаз поговорили военные руководители Соединенных Штатов и России – глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и начальник Генштаба Валерий Герасимов. Она проходила в контексте общего обмена мнениями американского и российского руководства после смены главы Белого дома.

Сам Данфорд не принадлежит к числу назначенцев Дональда Трампа, его позиция неполитическая, и занял он самый высший пост в военной иерархии США еще летом 2015 года. Но это его первая встреча лицом к лицу с российским коллегой, до этого они контактировали лишь один раз и по телефону. Характерно, что одновременно в Бонне встречались министры иностранных дел России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон.

А буквально накануне заочно обменялись «приветами» главы оборонных ведомств: глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США не готовы сотрудничать с Россией на военном уровне, и поиск вариантов сотрудничества нужно вести с позиций силы, а министр обороны Сергей Шойгу ответил, что выстраивать диалог с позиции силы бесперспективно. В общем, фон для беседы двух генералов был непростой. Некоторые эксперты поспешили предположить, что предметом разговора были какие-то очень предметные темы, например, перспектива взаимоотношений двух стран с Ираном или какие-то детальные планы по Сирии.

Однако с учетом того, что эта встреча носила больше характер первого знакомства и прощупывания позиций друг друга, не следует ей приписывать больше, чем она могла дать. Как и встреча Тиллерсона с Лавровым, кстати. Тут важно уже одно то, что Джозеф Дандроф впервые получил добро Белого дома на прямой контакт с российским коллегой после того, как военное сотрудничество с Россией было американцами заморожено и сведено к минимальному обмену информацией, необходимой для избегания инцидентов в той же Сирии.

В Баку генералы тоже обсудили этот вопрос, и в свете заявлений Мэттиса о неготовности к более плотному сотрудничеству на большее нельзя было и рассчитывать. На этом этапе максимум – это снизить уровень напряженности в той сфере, за которую ответственны военные. После того, как Дональд Трамп уже и лично, и через своего спикера заявил, что считает непозволительной аннексию Крыма и ожидает от России деэскалации на Донбассе и возврата полуострова, какие-то неоправданно оптимистичные ожидания Кремля развеялись.

Неожиданно жесткой оказалась реакция Белого дома и на неформальные контакты Майкла Флинна с российским послом Сергеем Кисляком: едва пробыв месяц в должности президентского советника по национальной безопасности, Флинн был отправлен в отставку. Сейчас любой даже признак послабления в отношении России рассматривается в Вашингтоне как подозрительный, и таких шагов там стараются избегать. В свою очередь Кремль, по информации Bloomberg, дал команду российским СМИ прекратить «медовый месяц» с Трампом, как не оправдавшим надежды.

Все это, однако, не снимает необходимости странам определиться с их дальнейшей политикой на проблемных направлениях: в отношении того же Ирана, в Сирии, по поводу российского военного присутствия на востоке Украины. В Баку постарались максимально использовать представившуюся возможность, предложив свои услуги в качестве организаторов встречи: американцы не хотели встречаться в Москве или Минске, а Валерий Герасимов, будучи под санкциями, не мог лететь в Западную Европу. Азербайджан как государство, выстроившее неконфликтный баланс отношений с обеими сторонами, устроил и Россию, и США.

Министр обороны Закир Гасанов поговорил в отдельности с военачальниками обеих стран, а Джозеф Дандроф был приглашен на встречу с Ильхамом Алиевым. В этом случае также не следовало ожидать каких-то прорывных договоренностей, важен сам факт контакта, продуктивного обмена мнениями и подтверждения репутации Азербайджана в качестве партнера, занимающего четкую, понятную и твердую позицию.

Сейчас такая позиция в большом дефиците, что не может не внушать международному сообществу особого уважения к азербайджанской политике. Так, из Баку Джозеф Дандроф отправился в Турцию, с которой у США нынче весьма непростые отношения. При том, что обе страны чрезвычайно заинтересованы во взаимном партнерстве, они не пускают случая обменяться упреками. Азербайджан тут выигрышно смотрится уже на одном контрасте, а значит к его посредническим услугам будут прибегать еще не один раз, способствуя росту благотворного международного влияния страны.