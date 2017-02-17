Это встреча – двух важнейших фигур двух мировых держав – одну из которых называют глобальной, а другую с некоторых пор без приставки «супер» обречена была на сенсационность. Еще более сенсационными стали бы объявленные загодя переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда, если б они по какой либо причине сорвались. Что многие в прессе и экспертной среде ожидали. Однако такого рода прогнозы были довольно быстро опровергнуты. Бакинский плацдарм оказался для важнейшей американо-российской встречи удачным. Коротко о некоторых ее итогах.

Начальники Генштабов России и США договорились о совместных мерах по снижению напряжённости, предотвращению рисков возникновения инцидентов, сообщило вечером в четверг Минобороны РФ.

Это сообщение дорогого стоит вообще, а на данном этапе взаимоотношений США и России тем более. Сохраняются реальные шансы на переформатирование санкционной политики на нечто более приемлемое для двух мощнейших государств, а следовательно и для всего мирового сообщества. Первые сообщения мировых информагентств

позволяют свободно вздохнуть и с определенным оптимизмом надеться на потепление международного политического климата.

Минобороны России судя по всему имеет основания быть довольным состоявшимся первым, очень важным зондажем возможностей двустороннего сотрудничества, начавшегося обмена “мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира". Заявление Пентагона акцентировало внимание на конкретных результатах “обсуждения нынешнего статуса отношений США и России в военной сфере”. В распространенном сообщении Объединенного комитета начальников штабов отмечается, что ”генералы Д.Данфорд и В.Герасимов договорились об интенсификации контактов с целью избежать непреднамеренных инцидентов между ВС США и России”. Ничего больше и не следовало ожидать после первых контактов.

Как правило детали, подробности переговоров и возможности будущих контактов всплывают несколько позже, по мере реализации рассмотренных практических вопросов сотрудничества. Однако с учетом большой информутечки из Белого дома, которая наблюдается в последнее время можно предположить, что вслед за данным комментарием в американских СМИ появится кое что свежее и куда более интригующее.

В Баку же могут радоваться удачно проведенному политическому ходу, по итогам которого Азербайджанская Республика предстала в глазах мирового сообщества в совершенно новом качестве - равноудаленного от США и России, и одновременно выстраивающего с обеими сторонами ровные неконфликтные отношения партнера.

Обращает внимание на себя и удовлетворение, с которым московские эксперты относятся к выбору азербайджанской столицы в качестве места встречи. Некоторые эксперты открыто высказываются в том духе, что «Баку – идеальная нейтральная территория для обсуждения вопросов взаимодействия США и России в пространстве Ближнего Востока, и само место встречи начальников штабов ВС двух стран свидетельствует о паритетном подходе названных держав к обсуждению ключевых проблем двусторонних отношений» (Генеральный директор Института Евразийского экономического союза - ЕАЭС - Владимир Лепехин).

Другие связывают этот выбор с тем, что именно в столице Азербайджана ранее проводились встречи глав "мозговых центров" российской армии и одной из ведущих армий НАТО – Турции. При этом отмечается, что «Баку уже имеет опыт проведения встреч в подобном формате с обсуждением и выработкой механизмов урегулирования острых вопросов в отношениях между военными руководствами двух государств и взаимодействия между ними при проведении военных/антитеррористических операций».

Имеет значение и следующее обстоятельство: Азербайджан – это бывшая республика СССР, с которой Россия интенсивно развивает разностороннее сотрудничество. В то же время «это южнокавказское государство участвует в программе НАТО «Партнерство ради и мира» и не входит в настоящее время с официальной Москвой в какие-либо военные альянсы» (военный эксперт Александр Перенджиев).

На не случайность выбора бакинского плацдарма указывает и близость ближневосточного региона, что предполагает возможность договориться о координации совместных действий, например, по отношению к террористическим группировкам, действующим сегодня в Сирии и Ираке. На встрече c главой Комитета начальников штабов США Дж. Данфордом президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что «двусторонние отношения между Азербайджаном и США в военной, политической, экономической, оборонной сферах, в области энергетической безопасности и безопасности успешно развиваются".

Данфорд в свою очередь "высоко оценил участие Азербайджана в международных миротворческих операциях, поблагодарил страну за значительный вклад в грузоперевозки в Афганистан".

Подводя итог сказанному, можно указать и на тот очевидный теперь факт, что геополитические перемены, которыми сопровождается перегруппировка сил в регионе ведут к возрастанию геостратегического значения Азербайджана. Со всеми связанными с этим новым фактором трансформациями места и роли страны в очерченном выше геополитическом пространстве. Начало этого процесса просматривается прежде всего в начавшемся смещении ведущих переговорных площадок на восток, в Евразию (в Астану и Баку). А это говорит о начале переконфигурации мировой политики. Из чего эксперты прогнозируют превращение Баку в некую «постоянную площадку переговоров российских и американских военных по широкому кругу вопросов".