 

Депутат призвал в парламенте Ирана: «Свободу азербайджанцам!» видео

Автор: Отдел информации 

Депутат из города Урмия Хади Бахадури выступил с сенсационной речью в иранском парламенте, требуя признать права азербайджанцев обучаться на родном языке, передают азербайджаноязычные СМИ Ирана.

Депутат-азербайджанец, пришедший в парламент в национальной одежде, обратился к руководству Ирана и потребовал соблюдать 15 и 19 пункты Конституции страны, которая обеспечивает права народов изучать родной язык в государственных школах.

Хады Бахадури также обратился к президенту Ирана Хасану Роухани с призывом создать условия для учреждения телеканала, который будет вещать только на азербайджанском языке.

«Мы, как азербайджанский народ, требуем наказать всех, кто оскорбляет нашу национальность, историю и культуру», - сказал депутат, эффектно завершив свое выступление чтением одного куплета из известного стихотворения Самеда Вургуна  «Азербайджан».

«Можно ль душу из сердца украсть? Никогда!

Весь я твой. Навсегда в сыновья тебе дан!

Азербайджан, Азербайджан!»

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