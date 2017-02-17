 

В Праге закрыт аэропорт из-за сообщения о бомбе

 

Один из двух терминалов аэропорта Вацлава Гавела в Праге закрыт из-за анонимного сообщения о бомбе. Об этом сообщает портал Lidovky.cz.

По словам представителя руководства аэропорта Михала Ржехоржека, пассажиры из терминала 2 эвакуированы в терминал 1, который продолжает работу в обычном режиме. Речь об отмене рейсов не идет, однако часть из них будет задержана.

«Не можем сказать, как долго это будет продолжаться. Из терминала вылеты не производятся, пока не будет закончена проверка. Относительно [разрешения] посадок будет решать кризисный штаб аэропорта», — сообщила представитель полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова.

К настоящему моменту кризисный штаб аэропорта начал заседание.

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