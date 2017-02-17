Яна Егорян: «Я дружу с азербайджанцами, и мне чихать на проблемы»

Двукратная олимпийская чемпионка Рио-2016 в соревнованиях по сабле - россиянка армянского происхождения Яна Егорян заявила, что у нее много друзей из Азербайджана, и она общается с ними, несмотря ни на что.

«Мы живем в таком социуме, когда люди привыкли к стадному чувству, - говорит Егорян в интервью «Экспресс-газете». - Я знаю случаи, когда фехтовальщики из двух соседних стран много лет дружили, а теперь ненавидят друг друга. Это глупо. Все решают политики - там, наверху, а страдают обычные люди. Но я считаю, что у каждого человека должно быть собственное мнение. Вот я по национальности армянка. Так получилось, что у меня есть много друзей из Азербайджана. И мне чихать, что у Армении с Азербайджаном какие-то проблемы на высшем уровне. С кем хочу, с тем и буду дружить!».

Как известно, главным тренером сборной России является двукратный олимпийский чемпион, азербайджанец Ильгар Мамедов. До Олимпиады в Рио он пообещал, что, если его подопечные завоюют на Олимпиаде в Рио два золота, он побреется наголо. И именно Егорян публично обрила Мамедова.

«За что я так обошлась со своим начальником? Он пообещал, что, если в Рио-де-Жанейро сборная России завоюет две золотые медали, он пострижется наголо. Наша команда завоевала четыре. Так что главный тренер не возражал - он просто выполнил свое обещание. Я с удовольствием вспоминаю этот случай. Было очень весело», - говорит фехтовальщица.

Яна родилась 20 декабря 1993 года в Тбилиси, куда ее родители – Марина Егорян и Карапет Алавердян - поехали погостить у друзей. После нескольких лет жизни в Ереване семья распалась, и Яна переехала с мамой в подмосковные Химки.

«Сумасшедшего желания увидеть отца у меня нет, - говорит спортсменка. - Воспитал меня не он, а мама. Но если будет возможность и время, я полечу в Ереван. С отцом мы долго не общались. Первый раз созвонились, когда мне было, по-моему, 14 лет. Поздравляем друг друга с праздниками, с днем рождения. Но по-прежнему не видимся».

Ранее Егорян заявляла, что обижена на Армению из-за того, что там о ней вспомнили только после успеха на Олимпиаде.

«Естественно, мне приятно, что Армения хочет интересоваться моими результатами. От того, что я армянка, я никогда не отрекалась. Я всегда говорила, что я - армянская женщина, но при этом есть и обратная сторона. До Олимпийских игр я тоже выигрывала чемпионаты Европы, чемпионаты мира, я неплохо выступала на международной арене, но обо мне никто не вспоминал. Как только узнали, что я выиграла Олимпиаду - так она своя, это наше родное. Это чуть-чуть неправильно, поэтому я не скрываю, что у меня есть небольшая обида.

Я не призываю к тому, что меня должны были боготворить с первого дня, когда я начала заниматься фехтованием, но, если вы знаете, что есть такая армянская фехтовальщица Егорян, к тому же я - единственная, кто показал какой-либо результат, и неважно, за Россию я выступаю или нет. Просто сам факт. Наверное, можно было бы хотя бы за год где-то Армении напомнить о себе, что вот у нас есть такая Егорян, которая отбирается на Олимпийские игры и, может быть, она сможет завоевать медаль. Тогда я бы как-то по-другому реагировала на это. С Ереваном на данный момент меня не связывает ничего».