В Мюнхене состоялся ужин между Мамедъяровым и Налбандяном

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил карабахское урегулирование с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Мюнхене, состоялся также совместный ужин с его армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

«Встреча главы МИД Азербайджана с посредниками Минской группы ОБСЕ состоялась в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече состоялся обмен мнениями по активизации переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в контексте встречи президентов Азербайджана, Армении и России в Санкт-Петербурге», — сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Эльмар Мамедъяров подчеркнул важность активизации усилий для начала субстантивных переговоров в целях продвижения в процессе урегулирования конфликта.