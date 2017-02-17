 

У Европы появится своя армия

 

Европарламент поддержал резолюцию об усилении централизации Европейского Союза, создании поста министра финансов ЕС и общей европейской армии, передает Интерфакс со ссылкой на BBC.

За документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора ЕС, отмечает телеканал.

«По сути Верхофстадт предлагает ограничение или даже полную ликвидацию права стран-членов Европейского Союза отказываться от выполнения коллективных решений»,  говорится в сообщении.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что изменение основополагающих договоров ЕС сейчас не является приоритетом.

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