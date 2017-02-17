Туркменбаши готовится к своей инаугурации

В Ашхабаде состоится церемония инаугурации вновь избранного президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на очередных президентских выборах 12 февраля, сообщает в пятницу Государственное информагентство Туркменистана.

Отмечается, что к участию в торжестве приглашены официальные зарубежные делегации, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий.

На церемонии будут присутствовать представители международных организаций, прибывших в Туркменистан в качестве наблюдателей, осуществлявших мониторинг избирательного процесса на местах, послы Туркменистана за рубежом, представители национальных и зарубежных СМИ, общественности, говорится в сообщении.

Ожидается, что после церемонии инаугурации президент Туркменистана примет торжественный военный парад перед дворцовым комплексом «Огузхан».