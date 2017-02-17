Ильхам Алиев едет в Пакистан за военным союзом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Пакистан, в ходе которого примет участие в заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС), сообщает пакистанская газета Tribune.

Издание отмечает, что визит президента Азербайджана в Пакистан состоится в первых числах марта. Вместе с Ильхамом Алиевым Пакистан посетит большая делегация из азербайджанских министров и чиновников.

Между странами ожидается подписание целого ряда экономических соглашений, основные из которых - привлечение рабочей силы из Пакистана, поставки нефти и газа, строительство азербайджанскими компаниями терминала для приема сжиженного природного газа.

Отметим, что президент Пакистана Мамнун Хусейн еще в ноябре прошлого года анонсировал визит Ильхама Алиева в Пакистан. Тогда же Хусейн заявил о расширении военных связей между двумя странами и переходе их на качественно новый уровень.

По словам Мамнуна Хусейна, пакистанские ученые и специалисты разрабатывают экономически выгодное и качественное оружие, и Азербайджан извлечет выгоду из данного сотрудничества.

Пакистанский президент также предложил Азербайджану воспользоваться услугами оборонных институтов страны для подготовки военного персонала.

Ожидается, что во время визита у Ильхама Алиева состоится встреча с Мамнуном Хусейном, основной повесткой которой будет расширение военно-технического сотрудничества между странами.