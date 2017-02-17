В Бонне не нашлось места для Тиллерсона

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Бонн на двухдневный саммит глав МИД «Большой двадцатки», не смог заселиться в отель из-за отсутствия мест, сообщает Bloomberg.

Устроители были вынуждены разместить дипломата в санатории в 30 минутах езды от Бонна, так как другие городские отели также были заполнены.

Отмечается, что причиной инцидента, произошедшего 16 февраля, стало позднее подтверждение участие Тиллерсона во встрече. В результате тем министрам, кто хотел встретиться с госсекретарем США, включая главу британского МИД Бориса Джонсона, пришлось тратить время на дорогу до санатория.